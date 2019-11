Tre giovani vicentini inseguiti da un senzatetto: rigato il Range Rover della mamma di uno

Tre giovani vicentini residenti in città, di età compresa fra i 20 e i 22 anni, hanno chiamato la scorsa notte poco dopo le 3 la polizia di Stato perché si trovavano in difficoltà. Erano stati minacciati ed inseguiti da un giovane senzatetto in zona chiesa Araceli, dove solitamente stazionano diversi senza-dimora.

I tre erano fuggiti fino ad arrivare in via Rodolfi. In serata avevano parcheggiato il Range Rover della mamma di uno di loro in piazza Araceli. Hanno raccontato di essere stati accerchiati da alcuni individui che stanziavano sotto il colonnato e di essere stati minacciati, tanto da essere costretti a fuggire.

Quando poi hanno preso coraggio e sono tornati all’auto, sarebbero stati minacciati da uno dei senzatetto che avrebbe afferrato uno di loro per il giaccone facendolo cadere a terra. Dopodiché hanno deciso di chiamare la polizia.

Assieme agli agenti si sono portati quindi all’auto, trovandola rigata (vedi foto). Nelle vicinanze vi era anche il senzatetto che li aveva inseguiti (S.B. indiano di 23 anni). Verso quest’ultimo il ragazzo che aveva portato l’auto è andato in escandescenze, accusandolo. A sua volta il 23enne, davanti agli agenti, ha iniziato a minacciare il gruppetto urlando: “Vi ammazzo, chiamo gli zingari, vi faccio ammazzare!”.

Gli agenti hanno riportato la calma. Il giovane straniero ha riportato la sua versione dei fatti, riferendo di aver reagito e inseguito i tre perché avevano esploso dei petardi, disturbando lui e gli altri sotto il colonnato.

Il giovane vicentino ha sporto denuncia per danneggiamento.