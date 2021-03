Tre furti in poche ore: identificato l’autore

Lo scorso 25 marzo i militari della Stazione Carabinieri di Trissino a conclusione di una serrata attività d’indagine hanno denunciato in stato di libertà M.A. di Valdagno, 48 anni, residente a Castelgomberto per un tentato furto e due furti perpetrati. I fatti erano accaduti a Castelgomberto lo scorso 17 febbraio. In particolare l’uomo, era penetrato all’interno di un locale bar ristorante da dove aveva rubato 100 euro. Successivamente si era introdotto in una casa da dove aveva rubato materiali vari e generi di consumo. Nella stessa serata aveva cercato di forzare, senza riuscirvi, la porta d’ingresso di una farmacia ma era costretto a desistere.

I militari, dopo aver raccolto le denunce, hanno avviato una specifica attività d’indagine durata circa due mesi.

Di fondamentale importanza sono risultati gli accertamenti svolti sul momento, le testimonianze raccolte e la visione dei vari sistemi di videosorveglianza che hanno fornito chiari elementi di responsabilità del denunciato.

La competente Autorità Giudiziaria di Vicenza è stata quindi informata.