Tre casare per un Cengia

Giovani e convinte, hanno portato il meglio della loro produzione all’edizione de “Caseus Veneti” vincendo il primo premio per il miglior formaggio tra gli stagionati oltre i 10 mesi. Le mani di Michela Maran, Anna Trento, Elisa Marin del caseificio “Sapori di Montegnago” di Villaga in provincia di Vicenza hanno munto, lavorato e prodotto il Cengia tra le migliori forme valutate dalla giuria del concorso regionale. Soddisfazione per le tre “casare” che ogni giorno sono impegnate nella loro azienda e nella vendita diretta presso i mercati di Campagna Amica Coldiretti dove caciotte, scamorze, ricotte e mozzarelle e tanto altro sono ricercate dai consumatori.

L’abilità manuale e la fantasia delle imprenditrici danno frutti come l’erborinato detto “Topolino” oppure il “Cardotto” ideale per i vegetariani, lo “Spalmino” perfetto per spezzare la fame o il richiestissimo “Crò” un mezzano a latte crudo.

“Il lavoro delle tre professioniste – commenta Michela Menti di Donne Impresa – rende orgogliosa tutta la squadra femminile di Coldiretti che tifa per un’imprenditoria agricola sempre più rosa e vincente per ora rappresentata dal 30% della base sociale. Il contributo delle agricoltrici è a tutto campo ed esprime al meglio la multifunzionalità in agricoltura dalle più moderne scelte alla pratica di antichi mestieri con l’applicazione della tecnologia avanzata”.