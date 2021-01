Uomo muore a Cornedo sotto lastre di una tettoia

Grave incidente lunedì 25 gennaio a Cornedo Vicentino in via Montagna. Un uomo di 71 anni ha perso la vita mentre stava lavorando ad una tettoia di lastre in fibrocemento. Le lastre, riferiscono i vigili del fuoco, accorsi sul posto, erano appoggiate alla parete di una stalla. Sono cadute, per motivi sui quali si sta indagando. Sul posto anche il Suem 118 e i carabinieri.