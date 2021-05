Trattore si rovescia nel Vicentino: ferito agricoltore

Poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti sulle colline nei pressi di Via Montegoggio a Breganze per il rovesciamento di un trattore: ferito un agricoltore. Il conducente a bordo del trattore era intento nello sfalcio dell’erba, quando per cause in corso di accertamento durante una manovra si è rovesciato con il trattore, rimanendo bloccato all’interno della cabina. I pompieri arrivati da Bassano, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’uomo rimasto bloccato nella cabina di guida, in quanto ferito ad un arto, era preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.