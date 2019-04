Trattore in fiamme, pericolo gpl

Alle ore 14 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Verdi a Fara Vicentino per l’incendio di un trattore all’interno di una rimessa agricola. Le squadre dei pompieri arrivate da Schio e Vicenza con tre mezzi e sette operatori, hanno spento le fiamme che hanno bruciato il trattore, un atomizzatore, un torchio e altri macchinari agricoli. Particolarmente difficile le operazioni di spegnimento per la presenza di due bombole di GPL, che si trovavano all’interno della struttura. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Salvata la parte di costruzione adiacente alla rimessa. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa due ore e mezza.