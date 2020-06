Tratteneva le ritenute dei suoi dipendenti: datore nei guai per oltre 236mila euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale per l’importo di oltre 236.000 euro, pari al valore delle ritenute, relative all’anno 2017, certificate e non versate da una società di capitali della provincia vicentina operante nel settore della produzione di prodotti per gelateria e pasticceria.

In particolare, l’attività investigativa dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha scoperto che l’amministratore non aveva provveduto, entro il 31 ottobre 2018 (termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta relativa al 2017), al versamento delle ritenute per oltre 236.000 euro.

Al citato amministratore è stato contestato il reato di “omesso versamento di ritenute dovute o certificate” ed il G.I.P. ha successivamente emesso un Decreto di sequestro preventivo per un valore corrispondente alla cifra non versata all’Erario.

In fase di esecuzione del provvedimento magistratuale, gli ulteriori accertamenti, estesi al nucleo famigliare dell’indagato, hanno consentito di dimostrare la riconducibilità allo stesso di numerosi beni immobili che erano stati fittiziamente intestati al coniuge mediante un atto di donazione “simulato”. Le Fiamme Gialle vicentine hanno pertanto sottoposto a sequestro beni immobili (3 fabbricati e terreni) ubicati nella provincia berica, per un valore di oltre 196.000 euro, nonché disponibilità finanziarie detenute su rapporti bancari, per oltre 40.000 euro.