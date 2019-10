Trasvolata Roma-Tokyo: il Centenario decolla ricordando Ferrarin

Non poteva esserci migliore apertura ufficiale del Centenario della trasvolata Roma-Tokyo di quella proposta a Thiene all’aeroporto “A. Ferrarin” dal 60° Stormodell’Aeronautica Militare con il Corso di Cultura Aeronautica.

L’iniziativa, della durata di due settimane, è rivolta agli studenti delle classi terze quarte e quinte degli Istituti scolastici superiori cittadini e rientra nell’ambito delle attività promozionali che l’Aeronautica Militare svolge, con il proprio personale e mezzi in collaborazione con il Miur e lo Stato Maggiore, in città dotate di aeroporto.

Al termine di una fase teorico/divulgativa, viene stilata, dopo test di verifica, una graduatoria in base alla quale i ragazzi potranno fare un volo di ambientamento con l’istruttore ed inoltre, quelli che si saranno maggiormente distinti, potranno proseguire l’esperienza di volo sugli alianti a Guidonia per una decina di giorni.

Un’opportunità, questa, che intende avvicinare i ragazzi alla figura di Ferrarin in modo assolutamente moderno e coinvolgente.

“Il Centenario ha messo in campo una grande sinergia – dichiara con soddisfazione il Sindaco, Giovanni Casarotto – Ringrazio tutti e, in particolar modo, esprimo oggi la mia riconoscenza all’Aeronautica Militare, per aver offerto ai nostri ragazzi un’esperienza che non dimenticheranno e che magari, per qualcuno, potrà maturare anche in una scelta professionale”.

Per l’occasione i SIAI-208 utilizzati per il Corso, e sui quali voleranno i ragazzi, vestiranno una livrea particolare, concessione eccezionale per l’Aeronautica Militare, grazie allo “Special Color” autorizzato dallo Stato Maggiore che celebra nelle “derive” degli aeroplani la figura dell’aviatore thienese e, con esso, avvalora non solo la ricorrenza dell’impresa del volo Roma-Tokyo, ma simbolicamente anche il suo lascito culturale e morale, legato ai temi del volo, della passione e della determinazione, lanciando una sfida e un appello alla nostra contemporaneità.

Un’esperienza, dunque, questa, vissuta dai ragazzi assieme al team dell’Aeronautica Militare, che è prodiga di emozioni e carica di testimonianza visiva di grande impatto. La paternità dell’idea “Special Color”, che ha ottenuto il placet dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, è dello Studio Basso Design con l’associazione culturale RTHM Roma Tokyo Hangar Museum. E’ stata realizzata grazie al sostegno economico accordato dalle famiglie Ferrarin, che hanno da subito raccolto favorevolmente l’iniziativa.

Nello “Special color” compare il volto e la firma autografa di Arturo Ferrarin, i colori di Italia e Giappone e il logo del Centenario, che figura nella parte superiore della livrea.

Lo “Special Color Ferrarin” con il logo del Centenario, al termine del Corso, rimarrà sui velivoli dell’Aeronautica Militare per tutto il 2020 e la sua immagine dovrebbe nei prossimi mesi essere adottata su quelli degli aeroclub e delle associazioni presenti all’Aeroporto Ferrarin.

Proprio l’Aeroporto, del resto, è tra i promotori con il Comune di questo straordinario evento.

A partire dal 2012 i movimenti nella struttura intitolata al Ferrarin si sono attestati sta­bilmente in circa 18mila/20mila annui, confermandolo oggi ai vertici del­le strutture aeroportuali turisti­che d’Italia, con una quindicina di associazioni e società che opera­no al suo interno.

In questi ultimi anni si è fatto anche pro­motore di iniziative storico-cultu­rali e turistiche che hanno sapu­to avvicinare un vasto pubblico proveniente da tutta la Provin­cia e oltre. Tra le manifestazio­ni di largo richiamo che ha atti­rato circa 20mila persone è sta­ta senza dubbio FlighThiene 2015, ma anche “A night at the Airport”.

L’Hangar Roma Tokyo Hangar Museum (RTHM) di Giorgio Bonato, gestito dall’omonima associazione, è visitabile ed ospita eventi culturali, didattici e legati al mondo aeronautico e occasionalmente rivolti al design e alla moda.

L’aeroporto è gestito dalla socie­tà omonima ed è di proprietà del Comune di Thiene. Ha una struttura ricettiva rinnovata di accoglienza nell’ambito della ristorazione e si avvale di possibilità molto interessanti di trasporto pubblico e privato a raggio europeo con aereo da sei posti per spostamenti veloci in Italia o in Europa.

Le associazioni operanti in aeroporto coprono tutta l’offerta turistica e di tempo libero collegata con il mondo del volo, con una ricchezza e qualità d’offerta che attira a Thiene appassionati da tutt’Italia e dall’Europa. Lo Special Color Ferrarin, dunque, sarà un messaggio di auto-promozione di forte impatto che volerà nei cieli d’Italia, continuando a far parlare del Centenario e delle iniziative in atto.

“A distanza di cento anni – dichiara l’Assessore Giampi Michelusi – l’intento non è solo rievocativo, ma di attualizzare un’impresa e un personaggio attraverso una rilettura storiografica e critica, che tenga conto sia del punto di vista italiano che giapponese per avvicinare soprattutto le nuove generazioni di entrambi i paesi ad un particolare momento storico e culturale che ha avuto per protagonista l’eroico aviatore. Ce la metteremo tutta per promuovere la città di Thiene oltre i confini nazionali, con la creazione di percorsi turistico-culturali a supporto dell’evento e del territorio, volti alla conoscenza della storia della Città e di un thienese che ha dato il nome all’aeroporto, a una scuola, a una piazza e che ha reso Thiene città conosciuta nel mondo”.

Ferve, intanto il lavoro del Comitato preposto al Centenario per l’organizzazione di numerose e significative iniziative.

La prossima in ordine di tempo sarà quella, in clima natalizio, nell’ambito della manifestazione “Presepi a Thiene 2019” a cura del Gruppo Presepi di Lampertico, che allestirà, da metà dicembre 2019 a metà gennaio 2020, all’interno del Monumento ai Caduti di piazza G. Chilesotti, un presepio espressamente dedicato alla Trasvolata Roma-Tokyo che rappresenterà la partenza dell’aviatore e che rimanderà a quello del prossimo anno, dove invece sarà riprodotto il suo arrivo a Tokyo.