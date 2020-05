Trasporto pubblico locale, un vertice per fare il punto della situazione in città e provincia

Vertice in provincia questa mattina per fare il punto della situazione sul trasporto pubblico locale e sul servizio scolastico alla presenza del sindaco e presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco, i vicepresidenti della Provincia Cristina Franco e Giancarlo Acerbi con delega ai trasporti e l’assessore comunale alla mobilità Matteo Celebron, che si sono collegati a distanza con Carlo Alberto Formaggio responsabile dell’Ufficio VIII Ambito territoriale scolastico di Vicenza e Cristiano Eberle presidente di Svt.

È stata l’occasione per un confronto aperto in attesa di nuove disposizioni dal Governo così da poter organizzare la ripresa nel modo più positivo possibile. Se Svt sta garantendo in maniera lineare il servizio del trasporto pubblico sia in Provincia che in città, c’è preoccupazione per quanto riguarda la ripresa delle scuole a settembre, anche perchè non è ancora chiaro in che modo verrà fatto.

“Stiamo aspettando – dichiara l’assessore comunale alla mobilità Matteo Celebron – che il Governo dia le risposte che il mondo scolastico e del trasporto pubblico attendono con urgenza in modo da studiare e programmare le giuste soluzioni. Non stiamo comunque perdendo tempo e come Comune di Vicenza, grazie al lavoro dei servizi Mobilità e Trasporti e Istruzione, faremo partire nelle prossime settimane un corso per la figura del “mobility manager” in tutti gli istituti di ogni ordine e grado della città. È una novità importante e molto utile al fine di formare le persone che poi saranno preposte ad organizzare la mobilità nei singoli istituti. Una risposta concreta per affrontare in maniera preparata la prossima riapertura delle scuole e che ci permetterà di pianificare nel miglior modo possibile il rientro degli studenti e dei professori”.