Transessuale nuda fa irruzione in tre negozi e spacca tutto (IL VIDEO)

Nel video, le immagini riprese da un passante mentre la 26enne devastava il negozio di sigarette elettroniche Puff di viale San Lazzaro – fonte: C.B)

Momenti di tensione e paura stamane in viale San Lazzaro a Vicenza. Una transessuale sudamericana (ecuadoregna di 26 anni, regolare in Italia ma senza domicilio dichiarato) completamente nuda è scesa in strada ed è poi entrata in due negozi di viale San Lazzaro, iniziando a colpire e distruggere tutto ciò che trovava. L’episodio è avvenuto poco prima della rotatoria con viale Fermi.

Secondo le testimonianze di una commessa, la transessuale, probabilmente sotto effetti di stuopefacenti, è prima entrata in un negozio che vende capi in cachemir, poi in un’agenzia interinale e quindi nel negozio Puff di sigarette elettroniche, distruggendo tutto ciò che trovava. La commessa impaurita è uscita dal negozio. E’ intervenuto anche un giovane passante per bloccarla, ma alla fine sono riusciti nell’intento ben tre pattuglie della polizia. Sul posto anche un’ambulanza, che ha portato la transessuale in ospedale dopo averla sedata. La commessa del negozio di vestiti ha dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso per contusioni leggere.