Trans tenta di distruggere la casa dell’ex amante con un piccone: arrestato

Dopo aver tentato di parlare con l’ex amante per chiarirsi, ha preso un piccone per sfondare la sua porta d’ingresso di casa: è stato arrestato così un transessuale brasiliano di 27 anni, regolare in Italia, dai

carabinieri di Vicenza con l’accusa di stalking, violazione di proprietà privata, danneggiamento e minacce aggravate.

Il giovane, dopo settimane in cui si era reso protagonista di stalking ai danni della vittima, la scorsa notte si è precipitato nel giardino di un imprenditore di 55 anni, sposato e con figli, con il quale avrebbe avuto una relazione extraconiugale durata circa un anno. Di fronte al diniego dell’imprenditore, il 27enne ha scavalcato la recinzione e con un piccone ha provato a sfondare la porta d’ingresso, rompendo la telecamera della videosorveglianza e infine danneggiando un’auto dell’uomo parcheggiata lì.