Trans d’Havet, modifiche all’ultimo momento per il maltempo

A causa delle pessime condizioni meteo previste a partire dalla metà giornata di domani, sabato 27 luglio, la Direzione di Gara dei Campionati Italiani Mountain&Trail Running 2019 ha valutato ogni possibile opzione, arrivando alla decisione di apportare una variazione di percorso che riguarderà sia la gara Ultra Trail che la gara Marathon del tracciato Trans d’Havet.

La variazione di percorso scatterà dal passo di Campogrosso. Vengono purtroppo scartati la salita al Rifugio Fraccaroli per il Boale dei Fondi e i saliscendi sul gruppo delle Tre Croci. Il nuovo percorso scenderà dunque a Recoaro Terme per risalire a Recoaro Mille, quindi alla Sella del Campetto per ridiscendere al Passo della Porta, contrada Gebbani e casa Sacco, reimmettendosi a questo punto negli ultimi chilometri del tracciato classico fino a Valdagno.

Il programma di gara e gli orari di partenza rimangono invariati con start alla mezzanotte di oggi per la gara Ultra Trail e alle 9.00 di domani per la Marathon.

Anche le distanze e il dislivello rimangono pressoché invariati.

La traccia completa del nuovo percorso è disponibile al seguente link:

https://www.plotaroute.com/mobile/route/886538 (scaricabili anche altimetria e traccia gps).