Trans d’Havet 2019: Pretto fa il tris, al maschile vince Tacchini

Nel cuore della quattro giorni di Campionati Italiani Mountain&Trail Running si è consumata oggi la

prova sulle lunghe distanze targata Trans d’Havet. Due i percorsi che assegnavano i titoli tricolori

Assoluti e Master di Trail Lungo e Trail Corto con lunghezze e dislivelli rimasti praticamente invariati,

nonostante l’organizzazione sia stata costretta dalle previsioni meteo ad apportare una deviazione

che ha limato in un sol colpo la salita a cima Carega e il transito sui saliscendi delle Tre Croci.

Nel lungo Ultra Trail di 80 km e 5.500 mD+ ad imporsi è stato il valtellinese Giovanni Tacchini (G.S.

C.S.I. Morbegno) che sull’arrivo non ha disdegnato di portare in trionfo anche il piccolo Fabio, nato a

fne gennaio dalla moglie e già campionessa del mondo di corsa in montagna, Alice Gaggi. Per lui il

cronometro si è fermato a 09:58:55. A 20′ è arrivato poi il valdagnese Mirko Cocco (Tornado), seguito

da Stefano Maran (Skyrunner Le Vigne), staccato di oltre mezz’ora. Al femminile l’architetto vicentino

Francesca Pretto (Atletica Vicentina) ha siglato il suo terzo successo consecutivo, inflando anche il

titolo italiano con il tempo fnale di 11:16:40, distanziando per bene un’altra berica doc del calibro di

Alessandra Boifava (Ultrabericus Team ASD), che chiude a 11:32:05. A completare il podio, infne, è

arrivata Anna Conti (Atletico Paratico), già vincitrice nella prova Marathon nel 2016, anno in cui aveva

siglato anche il record di percorrenza sui 40 km di casa Trans d’Havet.

E restando in argomento di prova Marathon, la vittoria è andata al comasco portacolori del team La

Recastello Radici Group, Fabio Ruga (03:41:55), che si è imposto nell’ordine sul vicentino Francesco

Lorenzi (Vicenza Marathon – 03:47:47), sul gradino più alto del podio solo pochi giorni fa nella prova

Vertical di Santorso, e sul bresciano Filippo Bianchi (Libertas Vallesabbi – 03:52:29). Una dilagante

Barbara Bani (Free-zone), argento a squadre ai mondiali 2017 di trail a Badia Prataglia, si è poi

imposta nella prova in rosa con un tempo 04:10:47, 21′ davanti alla biker triestina Nicol Guidolin

(Evinrude – 4:32:31) e ad una verticalista purosangue come la torinese Chiara Giovando (04:35:47).

Sugli estenuanti 80 km partiti ieri sera da Piovene Rocchette (VI) Tacchini si è portato da subito in

pole, resistendo agli arrembaggi dei diretti avversari. Inseguito da runners ben rodati del calibro di

Roberto Mastrotto, Filippo Dal Maso, Alessio Zambon e Mirko Cocco, ha saputo tenerli a bada per tutto

il percorso. Costruendo metro su metro il distacco che gli ha consentito di guidare con sicurezza la

corsa. Dopo il forfait a Passo Xomo di Mastrotto, vincitore lo scorso anno, il presidente del tema

Skyrunner Le Vigne Stefano Maran, si portava alle calcagna dei vari Dal Maso e Zambon,

riacciuffandoli e volando in terza posizione. A Campogrosso ormai i giochi erano decisi, con Tacchini

che gestiva al meglio tutto il nuovo inserto del tracciato e si involava sulla fnish line di Valdagno.

Grande la soddisfazione di Mirko Cocco, terzo nel 2017 nella Marathon e desideroso di far bene nella

gara di casa.

Al femminile ancora una volta Francesca Pretto si è decisa ad impostare una gara in vetta e in

solitaria. Bastano infatti pochi chilometri per mettersi dietro nell’ordine Boifava, Conti e Spagnol e

lanciarsi verso il terzo successo consecutivo. Brava anche Alessandra Boifava che, nonostante uno

stato di forma ancora traballante, ha dimostrato di avere non solo cuore e gambe, ma anche testa e ha

amministrato al meglio le proprie energie per agguantare un ottimo secondo posto. Viene così

rimandata ancora una volta la sfda Pretto-Boifava per il gradino più alto, con la Pretto avanti al

momento per 2-0.

Sui 40 km della gara Marathon gli azzurri Fabio Ruga e Barbara Bani sono decisi a bissare il successo

conquistato solo poche settimane fa alla PrimieroDolomitiMarathon e così fanno. Qualche

schermaglia nelle retrovie vede giocarsi i posti rimanenti sul podio tra le varie Zuccollo, Mottin, Frizzo,

ma la “vertical” che risale alla Sella del Campetto sulla vecchia pista di Montefalcone a Recoaro Mille

fa la selezione fnale. Guidolin e Giovando la spuntano e si dirigono su Valdagno, lasciando indietro

molti altri concorrenti ansimanti. Anche tra gli uomini l’arrampicata sulle pendenze di Montefalcone è

decisiva. Filippo Bianchi, fno a quel momento davanti, cede e viene recuperato da Ruga e Lorenzi che

possono così scartare in avanti. Lorenzi, carico anche dalla vittoria della prova vertical di giovedì, le

prova tutte, ma Ruga sembra davvero averne di più e deve accontentarsi di un comunque ottimo

secondo posto. Bianchi, tenace, resiste e alla fne chiude in terza piazza.

Domani il gran fnale della manifestazione tricolore sull’Alpe di Campogrosso con una giornata

dedicata alla corsa in montagna. Sui 13,4 km e 1.250 mD+ che collegano Recoaro Terme a

Campogrosso si disputerà la gara valida come prima prova solo salita per l’assegnazione dei titoli di

campione italiano di corsa in montagna Individuali e di società Promesse e Senior. Da Staro, frazione

di Valli del Pasubio (VI) si staccheranno anche i percorsi validi per la prima prova solo salita per

l’assegnazione dei titoli di campione italiano di corsa in montagna Individuali e di società Junior (6,3

km, 800 mD+) e per la gara Open sulla classica Staro-Campogrosso (8,4 km, 850 mD+). Le gare

saranno anche prima prova del Campionato Regionale Veneto di Corsa in Montagna per categorie

individuali Juniores, Promesse, Seniores e di Società.

Al Passo di Campogrosso, poi, spazio anche ai più giovani con un trail promozionale per Allievi e

Cadetti.