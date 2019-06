Trail e solidarietà: Skylakes 2019 corre con Team for children Vicenza

“Vogliamo che la gente si diverta, veda quello che c’è qui e se ne innamori”. Questo lo spirito con il quale gli organizzatori dello Skylakes hanno dato vita alla competizione che avrà luogo domenica 23 giugno a Laghi, a partire dalle 9.

“Il nostro obiettivo è di coinvolgere, promuovere e facilitare l’attività sportiva nella sua globalità. La nostra vera missione, il nostro impegno – spiegano gli organizzatori – è cercare di trasmettere alle persone, senza distinzione di età, ne di capacità fisica, la passione per la corsa in natura ed il rispetto, l’amore per la montagna”.

Ogni partecipante, dal primo classificato all’ultimo, toccherà il cielo, partendo dai laghetti naturali del centro del paese e raggiungendo le 3 cime inserite nel percorso, per poi fare ritorno in paese (finish line). Una gara che non lascia nessun dettaglio al caso curando soprattutto i servizi offerti ai partecipanti.

La quarta edizione della competizione prevede un percorso di 21 km e 1550 metri di dislivello, a cavallo tra Trentino e Veneto, immutato rispetto alla precedente edizione, così come la scelta di aggiungere alla gara dei “grandi” il MiniTrail per i ragazzi 7-12 anni sulla distanza di 1200 metri.

“In un calendario trail sempre più fitto e competitivo, in cui il pacco gara rappresenta la miglior pubblicità immediata per una gara di corsa, gli organizzatori hanno scelto di fare un passo indietro e riportare la Skylakes all’essenziale con un occhio al solidale – spiega Francesco Rigodanza, del comitato organizzativo – correre, con una mano sul cuore. Questo è il messaggio che vuole passare quest’anno”.

La proposta è sicuramente coraggiosa. Ad ogni iscritto, al prezzo base di 20 euro, saranno dati pettorale, assicurazione, gnocchi, chip, docce, deposito bagagli, ma poi sarà lui a fare la scelta tra richiedere il gadget d’iscrizione, una t-shirt in cotone, oppure donare il corrispondente valore in denaro a Team for children Vicenza, per sostenere il progetto “Casa delle favole”, per dare vita ad una casa vacanze per bambini oncologici.

