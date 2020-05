Tragico incidente sul lavoro in una carpenteria: muore 22enne

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Tragedia sul lavoro oggi pomeriggio a Zané: un ragazzo di 22 anni ha perso la vita mentre lavorava in una carpenteria. Ancora non chiara la dinamica della tragedia, ma pare che il ragazzo sia rimasto schiacciato da una lastra di metallo pesante. Sul posto il 118, che l’ha trasportato a Santorso, ma inutilmente. Purtroppo il giovane è morto per le ferite riportate. Sul posto anche Carabinieri e Spisal