Tragedia sulle Pale di San Martino: precipitano due scalatori padovani

Due alpinisti veneti, di Monselice e di Villafranca Padovana, sono stati trovati sabato mattina senza vita sulla parete del Sass Maòr, sulle Pale di San Martino.

Il loro mancato rientro era stato segnalato verso le 20.30 di venerdì dal gestore del rifugio Velo della Madonna, dove i due avrebbero dovuto trascorrere la notte. Il ritrovamento è avvenuto verso le 7.15 di sabato mattino da parte dell’equipaggio dell’elisoccorso. Le vittime sono Carlo Gomiero, 30 anni, di Villafranca Padovana e Michele Chinello, 51enne di Monselice. Gomiero lavorava come cuoco al rifugio Velo della Madonna; Michele era un infermiere del Suem di Padova e operatore del Soccorso alpino – tanti i suoi interventi di emergenza anche nel Vicentino – che ricorda così l’amico scomparso: «Non vorremo mai scrivere queste righe. La nostra famiglia oggi piange una grande persona – scrive il Soccorso alpino di Padova – Il nostro Michele Chinello e un suo compagno di cordata hanno perso la vita durante la scalata della via Scalet-Biasin, sul Sass Maor. Michele aveva 51 anni, apparteneva al Soccorso alpino di Padova, era infermiere al Suem di Padova e fino allo scorso anno aveva turnato come tecnico di elisoccorso nella base di Verona emergenza. Ci stringiamo al dolore di sua moglie e dei suoi parenti – conclude la nota – Porgiamo le condoglianze ai familiari del suo amico».

Per la cordata è stata fatale una caduta di alcune centinaia di metri mentre stava progredendo sulla via Scalet-Biasin, per cause ancora da accertare. Le due salme sono state ricomposte e recuperate con l’ausilio di quattro Tecnici di Elisoccorso del Soccorso Alpino e due operatori della Stazione Primiero dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino. Dopo il nullaosta del magistrato, sono state elitrasportate alla camera mortuaria di Transacqua (Trento).