Tragedia sfiorata: camion carico di bancali d’acqua rischia di rovesciarsi e resta in bilico

Nel primo pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti un chilometro prima dell’ingresso del casello autostradale di Thiene per il carico pericolante di un autoarticolato. L’autista del mezzo si è accorto dopo aver affrontato una rotatoria dello spostamento dei bancali carichi di acqua, finiti contro la centinatura del rimorchio. La squadra dei pompieri arrivati da Schio, hanno provveduto a spostare manualmente il carico più precario, che è stato caricato su un altro camion. Il carico in procinto di cadere è stato tenuto in equilibrio da un mezzo di cantiere fatto arrivare da una vicina officina. Le operazioni di messa in sicurezza dei 300 quintali di bancali d’acqua da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.