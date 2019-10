Tragedia nel bosco: 52enne schiacciato da un albero

Alle 14:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in un bosco in località le Bocchette nel comune di Seren del Grappa per un infortunio sul lavoro: deceduto un 52 enne del posto. La squadra dei pompieri arrivata sul posto, ha liberato il corpo dell’uomo, rimasto intrappolato sotto un albero. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118 ha dovuto constatarne la morte. Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio dello Spisal e dei carabinieri presenti sul posto.