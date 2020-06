Tragedia in azienda: muore nel piazzale dello scarico merci a 49 anni

Tragedia ieri pomeriggio da Morato Pane Spa ad Altavilla: un operaio di 49 anni, Fabio Cecchetto, residente a Camisano, sposato e con due figli, è stato trovato riverso a terra in uno dei piazzali adibiti alle merci dell’azienda. Nonostante l’intervento dei sanitari del Suem 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo. Pare che l’uomo sia stato vittima di un malore improvviso, sebbene siano al vaglio anche altre ipotesi, anche se la vittima non presentava segni di schiacciamento o altri traumi, tranne una piccola ferita al capo.

“Morato Pane spa – si legge in una nota inviata da Confindustria Vicenza – esprime il proprio dolore e profondo cordoglio per la scomparsa di Fabio Cecchetto, avvenuta nello stabilimento di Altavilla Vicentina. L’azienda ha immediatamente fatto tutto quanto possibile e necessario e rimane in attesa degli accertamenti da parte delle autorità a cui ha fornito la propria completa collaborazione. Tutti i colleghi di Morato Pane desiderano esprimere le condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia”.