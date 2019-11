Tragedia in A13: lutto cittadino a Schio, Sovizzo e Isola

Da ieri tre comunità vicentine sono piombate nel dolore per la morte della giovane coppia Minati e della piccola Diletta di appena 5 mesi. La tragedia in A13 dell’altra notte ha gettato nello sconforto più totale non solo le famiglie dei due coniugi ma le intere comunità di origine, Schio e Sovizzo, e il paese che Daniele e Anna avevano scelto per vivere dopo il matrimonio, Isola. “Ci stringiamo attorno alle famiglie, che erano molto conosciute e stimate in città – è il commento del sindaco di Schio Valter Orsi – non ci sono parole, non ci rimane che stringerci attorno a questi nostri cittadini colpiti con un lutto terribile”. «Il mio giorno più bello, l’ho vissuto con te…». La fronte di Anna è appoggiata a quella del suo Daniele. Lei, nella foto del profilo Facebook, gli sorride, mentre lui socchiude gli occhi travolto dalla felicità e dalle emozioni di quel momento. Il loro matrimonio: 26 agosto 2017. E un anno e nove mesi più tardi, sarebbe arrivata la loro gioia più grande: Diletta. «Erano affiatati, bellissimi, pieni di voglia di vivere», dicono sotto choc da Isola Vicentina. Anna si era laureata a Padova in Scienze politiche, indirizzo internazionale, con il massimo dei voti, lavorava come mediatrice culturale nella cooperativa sociale “ConTe”, Onlus di Quinto Vicentino. Daniele, invece, aveva studiato veterinaria, e da poco aveva cambiato lavoro. «Un bacio dal sole», scriveva lei davanti al mare di Punta Sabbioni, sempre fotografata dal suo Daniele, definito simpaticamente «il tartarugo innamorato» in un altro scatto sui social. Poi, il 31 maggio, era arrivata Diletta e «la vita di Anna e Daniele – ricorda un amico di famiglia – aveva raggiunto il top. Non facevano altro che parlare di lei, della loro piccolina…».

In mezzo a tanto sgomento, si fa sempre più probabile l’ipotesi che nel giorno dei funerali possa essere proclamato il lutto cittadino nei tre paesi: i sindaci in queste ore sono in contatto per decidere il da farsi. Un momento di lutto congiunto viene a gran voce richiesto anche dai cittadini e amici, che nei social network in queste ore stanno rendendo un tributo d’amore e di ricordi a Daniele e Anna. Il sindaco Orsi spiega di “non poter anticipare nulla. Ho intenzione di parlare con i familiari prima di prendere qualsiasi decisione”. Lo stesso sindaco ha assicurato che ai congiunti della famiglia “daremo tutto il nostro appoggio possibile, anche mettendo a disposizione i nostri psicologi e altre figure professionali simili”.