Tragedia familiare: uccide la moglie e poi si suicida

Tragedia familiare a Rosà, una coppia di anziani ottantenni, marito e moglie sono stati trovati senza vita in casa loro, in via Ca’ Dolfin. La scoperta è stata fatta da un famigliare, che non sentendoli al telefono e avendo la copia delle chiavi di casa, ha trovato i corpi all’interno della casa. Si tratterebbe di un omicidio-suicidio: la donna era coperta da un lenzuolo, mentre il marito si sarebbe impiccato. Sul posto, polizia e carabinieri, con il pm di turno e la scientifica.