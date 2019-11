Tragedia di Jesolo, Alberto si risveglia dal coma e urla il nome della fidanzata morta

Sono in netto miglioramento le condizioni di Alberto Antonello, il 19enne di Castelfranco che è ricoverato all’ospedale dell’Angelo di Mestre in seguito all’incidente stradale avvenuto nella prima mattinata del giorno di Ognissanti a Musile di Piave lungo la Treviso Mare. Il giovane è stato lentamente risvegliato dal coma farmacologico e il suo primo pensiero lo ha rivolto a Giulia Zandarin, la fidanzata. Per lui non è stato facile. Al suo risveglio gli è stato comunicato che la ragazza, 18enne, era morta nell’impatto. Visto il forte stato di agitazione i medici hanno scelto di sedarlo nuovamente. Domani intanto, alle 10.30 del mattino, saranno celebrati i funerali di Giulia.

Nel frattempo, stanno proseguendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Alberto Antonello è indagato per omicidio stradale. Dagli esami effettuati in ospedale è emerso che Antonello aveva bevuto: aveva un tasso alcolemico di 0,76 grammi per litro di sangue. Essendo neopatentato, il limite per lui è zero.