Tragedia ad alta quota: paracadutisti si scontrano in volo, un morto e un ferito grave

Il Giornale di Vicenza riporta del terribile scontro in alta quota avvenuto ieri a mezzogiorno tra due paracadutisti all’aeroporto Ferrarin di Thiene. A seguito della caduta, Emiliano Basile, 38enne scledense di origini argentine, è morto sul colpo; l’altro, un militare statunitense di trent’anni, ha subito fratture multiple e ora lotta per la vita al San Bortolo.

I due erano paracadutisti esperti, ma mentre scendevano a terra, a circa venti metri d’altezza, i due paracaduti si sono scontrati e probabilmente anche i corpi dei due uomini sono entrati in collisione. Sulla tragedia stanno lavorando i carabinieri di Thiene.

Alle 11.44 era avvenuto l’aereo Technoavia Smg92 Turbo Finist della scuolo di volo Skydive di Thiene, con a bordo, oltre al pilota, Emiliano Basile e Aaron Waller, militare statunitense della caserma Ederle, nato nel 1990. Raggiunti i 4500 metri di altitudine, i due paracadutisti si sono lanciati nel vuoto e tutto è filato liscio fino a 20-30 metri da terra, quando i due paracaduti sono entrati in collisione. Le cause dell’aggancio sono da chiarire. A quanto pare, il paracadute dell’americano ha iniziato ad avvitarsi ed è entrato in collisione con l’istruttore, che probabilmente ha perso i sensi in volo. Questi si è schiantato a terra, non potendo atterrare, mentre l’americano ha tentato una manovra d’emergenza, impattando comunque il suolo ad alta velocità, riportando fratture multiple a braccia, gambe e bacino.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri di Thiene.