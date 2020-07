Traffico droga: sgominata maxi-organizzazione nigeriana attiva anche in Veneto

Una maxi-operazione antidroga condotta dai carabinieri di Sassari è arrivata fino al Veneto e al Piemonte. Perquisizioni sono scattate non solo a Sassari, ma anche a Napoli, Aversa, Vicenza, Torino e Amsterdam.

Dalle prime luci dell’alba, circa 300 carabinieri stanno eseguendo in tutta Italia ed in alcuni Stati europei un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Sassari su richiesta del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica nei confronti di 39 persone, 37 nigeriani e 2 italiani, accusati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. In base alle prime informazioni si tratterebbe di un traffico di decine di chili di cocaina ed eroina che arrivavano in Sardegna passando anche per il Veneto, in particolare a Vicenza. Una rotta che collegava Malesia, Olanda, Veneto, Piemonte e Sardegna