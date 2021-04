Traffico di stupefacenti: arrestati in due con dieci chili di cocaina

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nel pomeriggio di venerdì 16 aprile, gli agenti della sezione narcotici della Squadra Mobile di Vicenza hanno arrestato due cittadini polacchi che trasportavano, a bordo di un furgone, “panetti” di cocaina per un peso complessivo di 10 chilogrammi.

I due corrieri, J.M.P., 49 anni, e J.J.M., 27 anni, è avvenuto presso il casello autostradale di Rovigo con la collaborazione degli agenti della Squadra Mobile di Rovigo e della sottosezione della Polizia Stradale di Rovigo. Il furgone, dopo essere stato fermato, è stato perquisito da tutte e tre le squadre in azione congiunta.

La cocaina era nascosta in un vano all’interno del veicolo: nove panetti per circa dieci chilogrammi, che avrebbero potuto fruttare all’incirca 4 milioni di euro. I due sono stati arrestati in flagranza di reato e portati al carcere di Ferrara, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.