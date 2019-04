Tra slow e natura : nasce l’agritour dei Stròdi

Agritour fa il bis e presenta il secondo degli itinerari proposti sul territorio dell’Alto Vicentino: è debuttato ufficialmente questa mattina, infatti, l’Agritour dei Stròdi (in dialetto i percorsi che portano agli alti pascoli delle zone più impervie). Dalla Fattoria ai Capitani di Schio parte infatti questa nuova proposta che coinvolge i comuni di Monte di Malo, San Vito di Leguzzano e Schio, Aulss 7 Pedemontana, l’Associazione Club 3P, la Cooperativa Samarcanda, in collaborazione con le Fattorie Didattiche della Regione Veneto e con il contributo di Latterie Vicentine.

Agritour è un progetto territoriale ideato e coordinato da Marco Miglioranza. Nel team di progettazione di Agritour dei Stròdi lo hanno affiancato poi il tecnico Andrea Dalla Riva, la storica Daniela Scalabrin, la progettista del turismo Valentina Parise e il consulente artistico-culturale, Cristian Filippi Farmar.

A guidare questo nuovo progetto, che sarà presentato al pubblico il prossimo 22 aprile, con una proposta dedicata di gita fuori porta in occasione del lunedì di Pasquetta, troviamo anche 17 aziende agricole del territorio.

Dalla pianura che era stato elemento protagonista assoluto del primo itinerario proposto, l’Agritour dea Molonara, si sale in collina con molti elementi di novità che rendono l’Agritour dei Stròdi non tanto una variazione sul tema, bensì un’opera a sé stante. Dalla necessità di ritessere un tessuto agricolo disgregato dall’urbanizzazione, si passa qui al bisogno di recuperare il rapporto tra agricoltura e natura, ritrovando quelle attività che fino a qualche decennio fa erano il cuore pulsante della collina.

La minore redditività delle coltivazioni e degli allevamenti in questa fascia hanno infatti portato ad un progressivo abbandono di spazi di cui, pian piano, la natura si sta riappropriando, ma spesso in modo caotico. Non con nuovo bosco, ma con rovi e sterpaglie.

La presenza di piccole attività, fortemente vocate alla promozione, all’offerta di servizi nuovi e alla ricerca di potenziali pubblici e clienti diversi ha fatto si che anche qui Agritour trovasse il suo terreno fertile in cui germogliare.

L’Agritour dei Stròdi porta così ad abbandonare la bicicletta, per riscoprire maggiormente la natura, i suoi suoni e un diverso rapporto con il corpo stesso. Nelle proposte preparate per il Lunedì di Pasquetta, infatti, ci sarà un po’ di fatica in più da fare. Ma il carattere ancora più slow degli spostamenti permette di notare i dettagli, immergendosi appieno nel paesaggio naturale dei luoghi proposti.

Nasce così una proposta suddivisa in quattro diversi percorsi, dei quali il 22 aprile si potranno fare alcuni “assaggi”, piccoli trekking per un giusto mix di sapori, benessere fisico e intrattenimento. Un totale di 70 km di sviluppo e un programma che si articolerà anche oltre la gita fuori porta di Pasquetta, tra laboratori, visite guidate, centri estivi, degustazioni per ogni gusto e per ogni età.