Tra la terra e il mare su due ruote

Il Parco del Delta del Po, Riserva della Biosfera Unesco, è un luogo incredibile, che nasconde paesaggi unici e indimenticabili. Il diving di Barricata, con le sue piccole imbarcazioni riesce a portare gli ospiti in zone nascoste, facendo scoprire itinerari poco conosciuti e per questo ancora più affascinanti. Una delle escursioni più coinvolgenti porta all’Isola che non c’è, luogo magico e selvaggio, immerso in un paesaggio naturale ancora intatto.

Quando la barca lascia il porto si ha già la certezza che sarà una giornata indimenticabile. Un ultimo sguardo al Villaggio e si risale il Po di Tolle fino al Porto dei Pescatori di Scardovari, dove si trova una delle sette bocche del Po che porta al mare, chiamata Po di Bastimento. Risalendo questo ramo si arriva all’ “Isola che non c’è”: la laguna che la circonda si chiama Busa di Bastimento. L’isola divide il mare dalla Sacca del Canarin. Selvaggia, con una lunga spiaggia soffice e dorata che si stende fino al mare, è il rifugio preferito dei gabbiani che si fermano per crogiolarsi al sole. Sul fronte opposto alla spiaggia la laguna si riempie di canneti e di vegetazione bassa e fitta. Qui si nascondono diverse specie di volatili: gli aironi, la garzetta, il martin pescatore e il cavaliere d’Italia, eletto simbolo del Parco Naturale; ma anche numerose specie di anatre, oche e cigni, tra cui il germano reale, il mestolone, l’alzavola, il codone, l’oca selvatica e il cigno reale. Un asciugamano, box lunch e dell’acqua sono tutto quello di cui si ha bisogno per trascorrere una giornata unica, circondati solo dalla natura, rilassandosi al sole, lasciandosi cullare dal mare e dai melodiosi richiami degli uccelli marini. Verso sera il rientro in barca, al tramonto… via mare, sperando di incontrare le tartarughe caretta caretta, che qui in questo tratto e in questa stagione, sono di casa.