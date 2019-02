Torrione di porta Castello, Tosetto: “Un grazie alla Fondazione Coppola che consente alla città di riappropriarsi di un luogo simbolico”

“Grazie alla lungimiranza di Antonio Coppola e alla capacità organizzativa della Fondazione Coppola la città a breve potrà riappropriarsi di un luogo simbolico – ha detto oggi il vicesindaco Matto Tosetto in occasione della presentazione alla stampa, da parte della Fondazione Coppola, della conclusione del restauro necessario per ospitare la prossima esposizione che aprirà a maggio -. Il Torrione è un monumento che tutti conoscono da sempre ma di cui solo ora riusciamo a scoprire le potenzialità. Oltre ad offrire l’opportunità ai cittadini di avvicinarsi all’arte contemporanea, la Fondazione, grazie all’associazione Ardea, che già da anni collabora con il Comune, farà scoprire ai bambini e ai ragazzi la storia della città percorrendo le scale del Torrione fino alla cima da dove si può godere di una veduta incomparabile. E sono certo che anche gli adulti sapranno cogliere l’opportunità di visitare questo monumento visto che le visite programmate nel 2018 hanno registrato il tutto esaurito”.

Il Torrione è ritornato bene pubblico lo scorso anno dopo ben cinque secoli. La nuda proprietà dell’imponente edificio, infatti, è stata ceduta dal collezionista Antonio Coppola al Comune di Vicenza, mentre l’usufrutto dell’immobile resterà per 30 anni in capo alla Fondazione Coppola – onlus, che si occuperà della manutenzione dell’immobile e della sua gestione, trasformandolo a sue spese in museo-galleria di arte contemporanea, arte moderna e arte visiva.