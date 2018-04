TORRI – Scontro nella notte, due feriti

Poco prima delle ore 4 di domenica mattina, intervento dei vigili del fuoco per lo scontro di auto in via Marconi a Torri di Quartesolo: due feriti. La squadra ha messo in sicurezza i veicoli, mentre la conducente dell’Opel Corsa e l’autista della Fiat Bravo, venuti fuori autonomamente dalle vetture, erano assistiti dal personale del Suem 118 per essere portati in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.