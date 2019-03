Torri di Quartesolo, Diego Marchioro candidato sindaco

Diego Marchioro è pronto a rimettersi al servizio della comunità di Torri di Quarteolo, Lerino e Marola come sindaco. L’ex primo cittadino, già alla guida dell’amministrazione tra il 2004 e il 2014 per due mandati, accogliendo le richieste di molti quartesolani ha sciolto le riserve e ha deciso di tornare a candidarsi alla guida della lista civica Torri Città Unita in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera. «Negli ultimi cinque anni un’amministrazione inefficiente, attenta più agli slogan e alle promesse che ai fatti concreti, ha sensibilmente peggiorato i servizi e la qualità della vita nella nostra comunità – osserva Marchioro -. Io e il gruppo di Torri Città Unita siamo convinti che Torri meriti di più e di meglio: siamo pronti a darci da fare, a metterci nuovamente al servizio dei nostri concittadini. Molti compaesani mi hanno chiesto con insistenza di tornare, convinti che la mia esperienza e la mia competenza possano essere utili: per questo negli ultimi due anni mi sono rimesso al lavoro con un gruppo di circa 50 cittadini per valutare insieme priorità, obiettivi e iniziative concrete per il bene della nostra comunità e del nostro territorio».