Torri di Quartesolo, auto a fuoco nella notte, possibile incendio doloso

La notte scorsa, intorno all’una, i vigili del fuoco di Vicenza sono dovuti intervenire in via Po a Torri di Quartesolo per l’incendio di un auto. Arrivati sul posto da Vicenza, i pompieri hanno spento una Mercedes in fiamme parcheggiata dalla sera prima.

Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio di vigili del fuoco e carabinieri e non si esclude che siano state appiccate dolosamente. Le operazioni sono terminate dopo circa un’ora.