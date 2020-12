Torri di Quartesolo allagata: gli ultimi aggiornamenti (FOTO)

Sono proseguite tutta la notte e sono tuttora in corso d’opera le operazioni dei vigili del fuoco a Torri di Quartesolo per l’allagamento causato dall’esondazione della roggia Caveggiara ieri pomeriggio. Ieri sera è stata messa in opera un’idrovora ad alta capacità che aspira oltre 11 metri cubi d’acqua al minuto. In arrivo dal comando dei vigili del fuoco di Verona una seconda pompa HCP (higth capacity pump), che raddoppierà la capacità di deflusso dell’acqua. Questa mattina il livello in strada è calato di circa dieci centimetri. Solo nel momento in cui le strada saranno prosciugate si potrà procedere a svuotare tutti i garage e le cantine di via dei Fanti, via dei Bersaglieri, via del Lavoro. Nelle vie stanno operano operando 6 squadre dei vigili del fuoco con sommozzatori operatori SAF (speleo alpino fluviali) per l’assistenza alle persone rimaste in casa. Nella serata di ieri a Settecà i vigili del fuoco hanno portato in salvo oltre 20 persone rimaste bloccate nelle abitazioni con oltre un metro d’acqua. Nelle ultime 24 ore il comando di Vicenza ha già eseguito per il maltempo 120 interventi, 7 sono in corso di svolgimento 40 in coda.