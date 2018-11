TORRI DI Q.LO – Un concerto gospel per Team for children Vicenza

Dopo il grandissimo successo del concerto realizzato per Team for children Vicenza Onlus dai New Generation Gospel Crew, lo scorso anno a Schio, questi incredibili artisti gospel sbarcano a Torri di Quartesolo il 17 novembre alle 20.45 al Palavillanova, in concomitanza con il World prematurity day.

Il concerto, pensato per sostenere il World prematurity day dedicato in tutto il mondo ai bambini nati pre-termine, poichè un bambino su dieci nasce prematuro, sarà un evento decisamente straordinario, in quanto saranno protagonisti due cori Gospel, due band dal vivo con ben 60 artisti che si esibiranno sullo stesso palco in uno spettacolo di grande impatto musicale ed emotivo.

La carica ed il coinvolgimento che i New Generation Gospel Crew riescono a trasmettere, oltre alla qualità delle loro esibizioni ed all’attualità del repertorio proposto, rappresentano la cifra distintiva di questa formazione, che ovunque riesce ad instaurare con il pubblico un rapporto emozionale molto diretto, concretizzando quella lode totale fatta di musica e preghiera che è il gospel. Al loro fianco gli IDMC Gospel Choir direttamente da Londra, vibranti ed energici, pronti a dare ancora una volta il proprio supporto a Team for Children Vicenza, per la grande amicizia che si è nata. La serata ha il Patrocinio del Comune di Torri di Quartesolo e il sostegno di Banca Mediolanum Ufficio dei Promotori Finanziari di Montecchio Maggiore.

“Sarà un evento toccante e coinvolgente, come lo è stato in precedenza a Schio, con il pubblico in piedi a ballare – commenta la presidente di Team for children Vicenza Onlus, Coralba Scarrico – ma al tempo stesso contribuirà a far riflettere sulla forza di volontà che entra in gioco e dà carica straordinaria persino ai genitori e a tutte le persone che vengono in contatto con questi bambini che lottano per la gioia della vita, che vogliono continuare a dare felicità, come ci ha insegnato proprio Michele”.

“Lo scorso anno questo concerto aveva contribuito a sostenere il progetto Vicenza Ospitale – conclude la presidente Scarrico – che oggi rientra tra i sogni che siamo riusciti a coronare, grazie ad un lavoro costante di raccolta fondi nel territorio ed alla tenacia di tanti volontari che quotidianamente lavorano per i nostri bambini, che sono tutti un po’ figli dell’Associazione”.

I coupon d’entrata potranno essere prenotati previa donazione consapevole di 10 euro a favore di Team for Children Vicenza Onlus, richiedendoli online sul sito www.teamforchildrenvicenza.it o alla segreteria del Pala Villanova. Per informazioni è possibile contattare Team for children Vicenza Onlus all’emaileventi@teamforchildrenvicenza.it o al 392.9900987.