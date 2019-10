TORRI di Q.LO – Un altro furgone a fuoco

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Intervengono i Carabinieri e Vigili del Fuoco per l’incendio di un autocarro. Secondo caso in pochi giorni. L’altro fu usato per un furto

I Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo, alle ore 01.00 odierne, sono intervenuti in un fondo agricolo di via G. Marconi del medesimo comune, a seguito dell’incendio di un autocarro di proprietà della ditta Gioospeed, con sede a Venezia.

I militari dell’Arma al loro arrivo sul posto unitamente ad una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vicenza, che provvedevano allo spegnimento, davano inizio all’attività di indagine che, al momento, sembra escludere la causa accidentale del rogo.