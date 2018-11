TORRI DI Q.LO – Rubati iPhone per 30mila euro

Per le notizie dall'Est Vicentino iscriviti al gruppo Facebook

30mila di iPhone rubati: è successo la notte di sabato in via Pola 30, a Torri di Quartesolo, vicino al centro commerciale Le Piramidi. I ladri sono entrati nel negozio Jump, dopo aver forzato una porta laterale e hanno rubato una trentina di cellulari iPhone per 30mila euro di valore. Sull’episodio indagano i Carabinieri di Camisano.