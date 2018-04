TORRI DI Q.LO – Ruba capi per 200 euro alle Piramidi: denunciata

PER LE NOTIZIE DALL’EST VICENTINO ISCRIVITI AL GRUPPO TORRI - CAMISANO - GRISIGNANO - EST VICENTINO NOTIZIE

Toglie l’antitaccheggio e ruba capi sportivi per 200 euro: ieri sera alle Piramidi i Carabinieri della Stazione di Longare sono intervenuti presso il negozio “Sportler” che si trova all’interno del centro commerciale. Poco prima, infatti, un addetto alla vigilanza ha bloccato una cittadina di nazionalità rumena, residente a Montesilvano (Pe), con precedenti,che dopo aver tolto il dispositivo antitaccheggio da dei capi di vestiario ha tentato di uscire dal negozio senza pagare. La mano lesta è stata successivamente identificata in Severin Simona Andrea, 31 anni.

L’autrice del furto è stata denunciata in stato di libertà e i capi di vestiario del valore di circa 200 euro son stati riconsegnati alla titolare del negozio.