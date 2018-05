TORRI DI Q.LO – Rapinato da uno sconosciuto in casa propria: via 4.000 euro

La notte scorsa intorno alle 4, i Carabinieri della Stazione di Camisano Vicentino e di Longare sono intervenuti presso l’abitazione del cittadino rumeno Nicolae Florin Muresan, 31enne, residente a Torri di Quartesolo, che aveva contattato il 112 dicendo di essere stato vittima, poco prima, di una rapina. L’uomo ha raccontato che, in serata, aveva conosciuto una persona e l’aveva invitata a casa propria. Qui, è stato minacciato con un coltello da cucina e costretto a consegnare 4.000 euro in contanti e una consolle per videogiochi e . Il rumeno non ha saputo fornire all’Arma altri dati e dettagli per identificare il rapinatore sconosciuto. Le indagini sono in corso.