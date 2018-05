TORRI di Q.lo – Nomadi: Forza Nuova chiede sgombero immediato

Forza Nuova interviene sulla questione nomadi a Torri di Quartesolo con un comunicato stampa che chiede lo sgombero delle roulottes in zona Piramidi e attacca l’amministrazione comunale.

“Correva il 30 marzo 2017 -scrivono- quando in consiglio comunale a Torri di Quartesolo, il sindaco, analizzando la situazione di degrado in Via Savona, sollecitato da diversi esposti soprattutto di titolari di attività commerciali, annunciava di aver dato vita ad una serie di verifiche.

“Crediamo che a distanza di un anno il tempo delle verifiche sia ampiamente terminato, l’unica cosa che c’era da verificare, o meglio da constatare, era la completa incapacità di questa amministrazione nel gestire il fenomeno legato alla presenza di nomadi” si legge in un comunicato diramato dalla segreteria provinciale di Forza Nuova, unitamente al M.I.S.

“Per troppo tempo abbiamo chiesto il ripristino della legalità in Via Savona, una zona dove sorgono importanti attività commerciali e divenuta un porcile a cielo aperto. E’ ora di finirla”.

I militanti puntano il dito non dato sul campo nomadi in sè, ma sulla presenza di camper, furgoni e auto, anche nel parcheggio pubblico adiacente. “Pretendiamo che l’amministrazione, almeno in questa piccola area pubblica, ripristini immediatamente la legalità e lanciamo un ultimatum di 48 ore. Vogliamo che muovano il sedere e che si siano da fare una volta per tutte per bonificare l’area dalla sporcizia e allontanare chi la occupa abusivamente, concedendosi il lusso di stendere la biancheria, cucinare ed organizzare banchetti alla luce del sole, in un parcheggio pubblico.”

Forza Nuova, reduce dei successi ottenuti con l’allontanamento dei camper abusivi che sostavano nella zona del centro commerciali Le Piramidi e The Space Cinema, alza i toni: “E’ evidente che se non ci penseranno le autorità preposte a ripristinare l’ordine, ci penseranno i cittadini. 48 ore non sono molte è vero,” dichiarano dalla segreteria provinciale ” ma sono mesi, anni che la gente si lamenta e nelle stanze dei bottoni fanno sempre e solo verifiche.

Che verifiche bisogna fare per rendersi conto che c’è una situazione di degrado e illegalità? Non chiediamo lo sgombero del campo nomadi, chiediamo lo sgombero del parcheggio almeno, un segnale tangibile da parte delle istituzioni. I movimenti di destra radicale Forza Nuova e Mis sono pronti a portare i propri militanti sul posto nei prossimi giorni se questo appello dovesse rimanere inascoltato. E allora la tensione potrebbe inevitabilmente salire”.