TORRI di Q.lo – Incontro pubblico con i candidati sindaco

Torri di Quartesolo martedì 21 Confartigianato propone incontro con i candidati Sindaco





In vista delle prossime elezioni comunali, in programma il 26 maggio, il Mandamento di Vicenza propone per martedì 21 un confronto pubblico con i candidai a Sindaco dei Comuni di Torri di Quartesolo: Mauro Fabbiani (Rinnova Torri), Diego Marchioro (Torri Città Unita), Ernesto Ferretto (Torri nel cuore)

Gli incontri hanno l’obiettivo di conoscere il programma delle diverse liste e di capire l’indirizzo dei candidati su alcuni temi di maggior rilievo che interessano l’economia e le imprese con particolare riferimento alle esigenze delle realtà produttive del territorio. L’appuntamento del 21 maggio è previsto per le ore 20.30 nellaSala “Brunello” Opere Parrocchiali in Via Roma (a fianco della Chiesa).