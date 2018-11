TORRI DI Q.LO – Donna aggredita nel garage di casa da una coppia che tenta di rapinarla

I Carabinieri della Stazione di Camisano Vicentino, nella serata di ieri , sono intervenuti a Torri di Quartesolo, a seguito del tentativo di rapina ai danni di una 46enne del luogo, che dopo aver parcheggiato la propria auto nel garage dell’abitazione, è stata avvicinata da una coppia, un uomo e una donna. I due, dopo averla aggredita, hanno tentato di sottrarle la borsa, ma hanno dovuto desistere per la pronta reazione della vittima e sono quindi scappati a piedi per le vie circostanti. Pronto l’intervento dei carabinieri di Camisano, che hanno subito controllato tutte le vie limitrofe, senza però riuscire a rintracciare la coppia. Le indagini per identificare i due proseguono; al riguardo non si esclude la presenza, nella zona, di eventuali sistemi di videosorveglianza, che potranno venire in aiuto dei carabinieri.