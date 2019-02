INCENDIO IN PALAZZINA A TORRI (VIDEO) – Anche due bambini intossicati: donna si lancia nel vuoto

Articolo in aggiornamento

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 – L’incendio alla palazzina di via Cividale 73 a Torri di Quartesolo sarebbe divampato per cause accidentali (probabilmente per un guasto all’impianto elettrico nell’appartamento occupato da una famiglia ghanese). La donna di nazionalità cinese che si è lanciata da un’altezza di 10 metri per scampare alle fiamme, ha riportato la frattura del bacino, di un braccio e di una gamba. Gli intossicati sono stati tutti dimessi.

AGGIORNAMENTO ORE 11 – Interessato dalle fiamme un appartamento al primo piano occupato da una famiglia di nazionalità ghanese. Le fiamme si sono poi propagate al corrispondente appartamento che si trova al secondo piano, occupato da una famiglia di nazionalità macedone.

Nella concitazione del momento una 48enne di nazionalità cinese, temendo che le fiamme potessero estendersi al proprio appartamento ubicato al secondo piano, colta dal panico si è lanciata da un’altezza di circa dieci metri procurandosi lesioni in corso di accertamento (fra cui la frattura del femore) per le quali, al momento, non risulta correre pericolo di vita.

Altre otto persone, tra cui due bambini, per intossicazione, sono state soccorse dal 118 e trasportate precauzionalmente presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Vicenza per gli accertamenti del caso.

I danni sono al momento da quantificare e gli appartamenti interessati dalle fiamme sono stati dichiarati inagibili. Le prime verifiche escluderebbero l’origine dolosa.

ORE 8.00

I vigili del fuoco di Vicenza sono impegnati da stamane alle 7:00 nello spegnimento di un incendio di un appartamento in via Cividale a Torri di Quartesolo. Secondo le prime informazioni una decina di persone sono rimaste intossicate e si sono recate autonomamente al Pronto Soccorso o portate dalle ambulanze. Una donna è rimasta ferita in maniera seria, poiché presa dal panico si è lanciata dal secondo piano dell’abitazione. L’incendio è stato spento ed ora sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dello stabile. Gli inquilini del palazzo sono stati evacuati. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i Carabinieri di Torri e della Compagnia Setaf, oltre che il Suem 118.