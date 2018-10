TORREBELVICINO – Raglia troppo, l’asinello deve trovare una nuova casa o verrà macellato

L’asinello Generale rischia di finire al macello se non troverà a breve una nuova casa. La sua colpa è quella di ragliare troppo, giorno e notte al punto che un vicino di casa, stanco dei continui rumori, ha segnalato l’animale da soma alle forze dell’ordine. La sua proprietaria, Caterina Maria Saccardo, ha dato voce all’asino attraverso Facebook, per trovargli una nuova sistemazione. “Ciao a tutti, mi presento: mi chiamo Generale e sono un asinello di circa tre anni – si legge in un post dell’11 ottobre di Caterina – vogliono che me ne vada perché alcune persone proprio non mi sopportano, ho di nuovo paura di finire al macello… Aiuto!”.Generale ora attende un aiuto o un sostegno per avere una nuova casa. Finora comunque sono molti i commenti a supporto, tanto che la proprietaria ha voluto lanciare un hashtag (#iostoconGenerale), e c’è chi sarebbe disposto a prendere l’asinello con sé, anche da Pordenone e Ancona.