Torrebelvicino, frana sulla strada: 50 famiglie isolate

50 famiglie sono isolate da stanotte dopo le forti piogge: una frana ha infatti bloccato la strada tra due contrade, Rizzo e Collareda, impedendo agli abitanti della frazione di Enna di muoversi se non passando dalla lunga strada di Ponte Croce. La strada è già stata liberata dai massi ma è chiuso per motivi di sicurezza fino a nuovo avviso. La stessa strada era già stata chiusa per lo stesso motivo ai primi di febbraio.





Foto da Il Gazzettino