TORREBELVICINO – A fuoco i pannelli solari: evacuato il municipio

Evacuato il municipio di Torrebelvicino stamattina per un incendio scatenatosi sul tetto dell’edificio. Alle 10.10, i vigili del fuoco sono intervenuti infatti in via Aldo Moro per l’incendio nel sottotetto di una pensilina di legno innescato dall’impianto elettrico dei pannelli fotovoltaici. I pompieri accorsi da Schio e Vicenza anche con l’autoscala, hanno spento le fiamme evitando l’estensione dell’incendio a tutto il materiale di coibentazione e l’impianto solare. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore dopo la messa in sicurezza del municipio.