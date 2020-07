Toro caduto in un dirupo salvato dai pompieri

Un toro è caduto nella giornata di ieri in un dirupo molto ripido nella zona di via Ghiri a San Pietro Mussolino. Questa mattina le impegnative operazioni di recupero dei vigili del fuoco in collaborazione con i titolari dell’azienda agricola del quadrupede. L’animale finito nel burrone era impossibilitato a risalire per la forte pendenza del terreno. I vigili del fuoco hanno imbragato il toro e dopo aver creato un rinvio con un cavo attraverso una puleggia, appesa ad uno scavatore, è stato issato con l’aiuto di un argano paranco, azionato a mano. L’animale portato nel terreno di nuovo calpestabile ha subito ripreso tutta la sua esuberanza. Le operazioni di recupero dei vigili del fuoco di Arzignano impegnati con due squadre sono terminate dopo mezzogiorno.