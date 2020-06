Tornano le corriere per Jesolo e Sottomarina

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Società Vicentina Trasporti riprende il servizio verso le località balneari di Jesolo Lido e Sottomarina, offrendo un comodo e accessibile viaggio ai più giovani, alle famiglie e a coloro che desiderano concedersi una giornata al mare liberi dalle preoccupazioni della guida e del traffico. Una scelta importante anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, considerato che viaggiare sui mezzi pubblici permette di alleggerire la congestione di automezzi sulle strade.

Il servizio verso le località balneari inizierà il 27 giugno e si concluderà il 30 agosto.

LE CORSE

Società Vicentina Trasporti ha pianificato corse giornaliere da Vicenza autostazione (alle 7.10) a Jesolo Lido, da Vicenza autostazione (alle 7.50) a Sottomarina e dall’autostazione di Bassano del Grappa (alle 7.20) a Jesolo Lido, con fermata a San Donà di Piave e quindi con la possibilità di raggiungere poi anche Bibione, Caorle, Eraclea, Lignano e Porto Santa Margherita. Le corse giornaliere di ritorno sono invece previste alle 18 da Jesolo Lido per Vicenza autostazione, alle 18.10 da Sottomarina per Vicenza autostazione e alle 17.20 da Jesolo Lido per Bassano del Grappa.

Informazioni dettagliate sugli orari e sulle fermate sono disponibili sul sito aziendale www.svt.vi.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Rispetto alle scorse stagioni quest’anno la prenotazione è obbligatoria, misura adottata a seguito dei provvedimenti statali e regionale di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

La prenotazione deve essere effettuata almeno 48 ore prima della partenza chiamando il call center 848 800900, dal lunedì al venerdì (8-18) e il sabato (8-12).

Entro 24 ore l’utente riceverà la conferma alla email dichiarata durante la prenotazione.

All’utente sarà poi sufficiente presentare la conferma della prenotazione (anche in forma digitale) e il biglietto cartaceo all’autista, prima di partire.

ALCUNI ACCORGIMENTI

Allo scopo di assicurare il miglior viaggio possibile, Società Vicentina Trasporti ricorda agli utenti alcuni importanti accorgimenti da mantenere prima e durante la corsa.

● Il biglietto consente l’andata e il ritorno, in deroga a quanto stampato nel titolo, è usufruibile solo nell’arco della stessa giornata. L’utente che desideri l’andata e il ritorno in date diverse dovrà perciò provvedere all’acquisto di due titoli di viaggio diversi.

● I bambini al di sotto del quarto anno di età viaggiano gratuitamente ma i famigliari, al momento della prenotazione, dovranno specificare la loro presenza.

● Per i nuclei familiari la prenotazione dovrà essere eseguita da un solo componente della famiglia, che provvederà a fornire un unico indirizzo email e ad acquistare un biglietto per ogni componente del gruppo.

● I componenti del nucleo familiare e gli accompagnatori di persone non vedenti potranno sedere affiancati.

● Al momento della prenotazione il titolo di viaggio si considera utilizzato.

Rimangono inoltre in vigore le consuete disposizioni di sicurezza e comportamentali legate al contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.