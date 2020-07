Torna VIOFF: arte e cultura protagoniste

Dall’11 al 14 settembre in scena nel cuore di Vicenza l’evento tanto atteso giunto alla sua quinta edizione. Arte e cultura ancora una volta protagoniste a Vicenza

VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro che, per questa edizione, si svolgerà in concomitanza con VOICE – Vicenzaoro International Community Event, è pronto ad approdare di nuovo nel cuore di Vicenza. Grazie alla sinergia tra Comune di Vicenza e Italian Exhibition Group, in collaborazione con il Tavolo Intercategoriale Orafo di Vicenza e il Consorzio Vicenzaè, dall’11 al 14 settembre, in città, si traccerà una nuova “via d’oro”: A New Golden Way, infatti, è il tema della prossima edizione dell’evento tanto atteso, a significare la volontà del tessuto socio-economico locale, segnato dalla crisi consequenziale all’emergenza coronavirus, di ripartire con nuova energia, linfa e forza. Dopo quattro edizioni di crescente successo, VIOFF si è consacrato come l’appuntamento più attrattivo di Vicenza, capace di consolidare e implementare la collaborazione tra le istituzioni e le diverse forze economiche e sociali del territorio, acquisendo una propria fisionomia che vede, nell’appuntamento settembrino, la volontà di contaminare i luoghi simbolo della città di arte e cultura, che saranno ancora una volta protagoniste.

A presentare oggi in conferenza stampa VIOFF A New Golden Way nella Sala Stucchi di Palazzo Trissino, l’Assessore comunale alle Attività produttive e Turismo, Silvio Giovine; Marco Carniello, Group Brand Director Jewellery & Fashion IEG; Andrea Fabbian, Rappresentante del Tavolo Intercategoriale Orafo di Vicenza; il Presidente di Federalberghi Confcommercio Vicenza, Oscar Zago e l’Art Director, Felicia Cigorescu. L’Assessore alle Attività produttive e Turismo del Comune di Vicenza, Silvio Giovine, afferma: “Esattamente il 16 luglio di due anni fa mi incontrai con IEG e Marco Carniello per condividere l’idea di dare a Vicenza il suo primo fuori salone e in quel momento gettammo le basi di una manifestazione che, in poco tempo, è divenuta un patrimonio dal valore inestimabile per tutti i vicentini, in termini di offerta artistica e d’intrattenimento, capace di coinvolgere tutta la cittadinanza, i turisti e i visitatori della Fiera.

Con l’edizione A New Golden Way, VIOFF, pur nella difficile congiuntura che imprese e famiglie stanno vivendo, vuole essere, da un lato, un’iniezione di fiducia e ottimismo verso il futuro; dall’altro, vuole essere ancora una volta un autentico padiglione culturale capace di mettere in vetrina le eccellenze e i migliori talenti del territorio”. Marco Carniello, Group Brand Director Jewellery & Fashion di IEG, dichiara: “In un momento delicato di grande incertezza Italian Exhibition Group lancia VOICE, un evento completamente nuovo, nato dal confronto costante e proficuo con le aziende, i rappresentanti di categoria e il territorio e progettato sulle loro esigenze. Guidando con innovazione, positività e responsabilità il rilancio del comparto siamo felici di riaccendere i riflettori su Vicenza con il primo evento internazionale del gioiello dal vivo dopo il lockdown.

VOICE e VIOFF sono un’occasione unica per trasmettere al mondo l’immagine di un’Italia che continua a produrre bellezza e per confermare il ruolo centrale di IEG come motore di un comparto strategico del Made in Italy, e della città per la gioielleria mondiale, valorizzando le politiche territoriali e di settore all’insegna dell’arte, della cultura, dell’ospitalità e della competenza”.

Il Rappresentante del Tavolo Intercategoriale Orafo di Vicenza, Andrea Fabbian, osserva: Come Tavolo intercategoriale Orafo, che ricordo raggruppare le sezioni orafe provinciali di Apindustria Confimi, CNA, Confartigianato e Confindustria, non possiamo che apprezzare la volontà di valorizzare il nostro Distretto. I tanti imprenditori che abbiamo sentito in queste settimane attendono con grande eccitazione questo appuntamento fieristico. Le parole chiave che accomunano tutti gli espositori, visitatori e organizzatori sono: intraprendenza, impegno e ripartenza.

Sono termini concreti e positivi e così li vogliamo vivere, cercando di far percepire con orgoglio il cuore che trasferiamo nei nostri gioielli ed il valore della nostra manifattura. A VIOFF chiediamo di aiutarci in questa importante missione”.

Le ultime due edizioni di VIOFF, hanno segnato le strade vicentine con le opere del celebre Dalì: pittore, scultore, sceneggiatore e designer d’ispirazione cubista e futurista, che ben sapeva mescolare la psicanalisi di Freud con De Chirico, Ernst, Mirò, i veri maestri dell’inconscio sulla tela. Dal Dalì, un passaggio breve per scivolare su altri mondi onirici e surreali e venir catapultati in una nuova edizione all’insegna dell’arte di terra nostra, seppur con nomi noti al mondo intero. Un passo indietro, per poter andare avanti. Dal fuori al dentro e dal dentro al fuori, in uno spazio che si configura come l’orologio dal tempo fluido, infinito e ciclico del maestro spagnolo. E così prende vita il filone narrativo di VIOFF A New Golden Way, sotto gli occhi dello “stampatore errante” Giancarlo Busato, nella stamperia d’arte vicentina giunta alla sua terza generazione. All’interno delle suggestive mura della Stamperia d’Arte Busato, difatti, si traduce in opera d’arte la locandina di quest’anno che si svela non come prodotto grafico, bensì come frutto di un indissolubile legame artistico a sei mani: quelle di Riccardo Guasco, illustratore e pittore di Alessandria influenzato anch’egli dal futurismo e dal cubismo ed in particolare dalle figure di Picasso, Munari, Savignac e Chaplin (noti i suoi lavori per Diesel, Eni, Campari, De Agostini, Giunti), di Marina Marcolin, illustratrice vicentina di case editrici italiane e non e vincitrice del premio State Award in Grecia come miglior illustratrice straniera, e quelle di Giancarlo, il litografo: un’intesa (ed intensa) alchimia tra stampatore e artista. Una rarissima esposizione di opere originali di Riccardo Guasco e Marina Marcolin vivrà ai Chiostri di San Lorenzo come cornice d’arte nel weekend di VIOFF A New Golden Way. Otto designer vicentini saranno in mostra al Museo del Gioiello di Vicenza. La mostra “Designed in Vicenza”, curata da Alba Cappellieri e Livia Tenuta, presenta trentacinque opere – tra gioielli e prodotti – realizzati da Atelier Crestani, Brogliato e Traverso, Aldo Cibic, Matteo Cibic, IV Design, Cleto Munari, Reggiani Ceramica e Joe Velluto che raccontano il “buon design” in un percorso espositivo che ha l’obiettivo di tracciare i confini estetici e sperimentali del territorio vicentino. Non solo: sempre al Museo del Gioiello, l’inarrestabile “apolide veneto” Matteo Cibic e le sue creature fantastiche antropomorfe del Paradiso Dreams che hanno fatto il giro del mondo, dall’India a New York. Il “Luxury Fun” del design di Cibic nella collezione di creature che segneranno una mostra esclusiva. Coldiretti Vicenza con Campagna Amica e Terranostra sono felici di essere ancora una volta partner di VIOFF. Campagna Amica proporrà due momenti su “L’oro della nostra terra – Il grande mondo vicentino tra antico e moderno a tavola”, dove verranno messe in campo le eccellenze e i sigilli dell’agricoltura vicentina trasformati dalla fantasia dei Cuochi-Contadini Agrichef di Campagna Amica. Venerdì 11 settembre, alle 20, vi sarà una cena/spettacolo su prenotazione presso i Chiostri di San Lorenzo, mentre sabato 12 settembre, alle 11, al Mercato Coperto in corso Fogazzaro vi sarà un aperitivo “tutto d’oro”. Iniziano così i festeggiamenti per celebrare 75 anni di storia di Coldiretti, ben radicata a terra, ma con le ali che spiegano al futuro. Il tutto sarà anticipato da uno storytelling sui social, per scoprire dal campo alla tavola la new way della spesa sostenibile, del vero km0. Anche CNA Veneto Ovest conferma con entusiasmo la propria partecipazione a VIOFF. L’associazione conta di replicare il grande successo di Artigianato&Design, la rassegna dedicata alla creatività artigiana da tutta Italia proposta nelle precedenti edizioni del Fuori Fiera di Vicenzaoro con una doppia formula: mostra diffusa tra le botteghe storiche della città durante la Fiera invernale, esposizione stanziale nel centro di Vicenza durante la Fiera di settembre. In cantiere molte novità che saranno annunciate all’approssimarsi dell’inizio della manifestazione: la nuova proposta manterrà al centro la valorizzazione dell’artigianato artistico d’eccellenza, proponendone un’osservazione attraverso punti di vista di nuova generazione. Sempre nel contesto di VIOFF, in occasione degli scintillanti 90 anni dell’eclettico genio del design Cleto Munari, illuminato industriale ed instancabile creativo, le ideatrici di eventi Gianna Sartori, nota e brillante imprenditrice vicentina, e Maria Chiara Tonello, fondatrice di Make Your Wish, organizzano e dedicano alle opere di Cleto Munari un percorso fotografico di livello internazionale. Dieci importanti fotografi e artisti interpretano – ciascuno con il suo personalissimo stile – i gioielli che il vulcanico Maestro ha disegnato e forgiato personalmente negli anni. Gioielli come piccole sculture, vere e proprie architetture che diventano la sintesi dello spirito del Maestro, che nasce come imprenditore dalle geniali collaborazioni con tutti i più importanti architetti e designer italiani e mondiali; nell’arco di 50 anni opera e produce portando lustro a Vicenza, e diviene lui stesso designer e creativo, realizzando oggetti che sono vere opere d’arte esposte in tutto il mondo. Un mostra che rientra nel programma di VIOFF e si articolerà nelle successive tre settimane negli splendidi spazi dello showroom Pasha di Corso Palladio, che gli organizzatori e i dieci fotografi dedicano a Cleto, e che Cleto dedica alla tradizione orafa ed architettonica della sua amata città di adozione, come un auspicio di ripresa e riscoperta di quella meravigliosa inventiva e di quel gusto che hanno reso Vicenza nei secoli polo mondiale insostituibile. L’inaugurazione della mostra è prevista nel tardo pomeriggio di venerdì 11 settembre. VIOFF tesse una virtuosa collaborazione anche con l’Associazione Pigafetta 500: un’occasione per preparare la città a rivivere il cinquecentenario della scoperta dello stretto di Magellano o, come lo chiamò Pigafetta, El Stretto Patagonico. La flotta lo imboccò il 20 ottobre 1520 ed entrò nel Pacifico il 28 novembre 1520 (la parola Pacifico è stata scritta dal nostro concittadino Antonio Pigafetta come la parola Patagonia). Per l’occasione la città regalerà al Cile un monumento che ricorderà all’umanità che è grazie al racconto di Antonio Pigafetta se ancora oggi conosciamo questa grande impresa dell’umanità comparabile solo alla conquista della luna, perché senza scrittura nulla sarebbe arrivato a noi. Nel corso del fine settimana di VIOFF, è in programma la presentazione, presso la pasticceria Aliani di corso Fogazzaro, del libro dell’infermiera e scrittrice Monica Vaccaretti “Sogni in corso”, edito ad Editrice Veneta. È il racconto dei sogni di undici bottegai di Corso Fogazzaro, una strada elegante, di una bellezza semplice. È la storia del tratto che va da Porta Santa Croce sino a san Lorenzo, raccontata e vissuta dalla sua gente che qui ha bottega e talvolta anche una casa. Sono le persone, vicentini e foresti, che l’hanno abitata ed amata e quelle che ancora la vivono, a farne storia un giorno dopo l’altro. A portare il suo nome nel mondo. È un luogo che ha un’anima ed un fascino tutto suo. Una strada di artisti e di antichi mestieri. Di bottegai ed artigiani di tutte le sorti. Di pittori e di pane. Di cornici e di dolci. Di pentolami e di profumi. Di gemme e di stoffe. Di incisioni e di parole, portate dal vento, della gente che venendo da altrove passeggia sotto i portici con le colonne sgretolate ed ingiallite o che si attarda ai tavolini all’aperto nell’ora sveglia del mattino o in quella felice sul far della sera. Gli undici sogni si svelano e prendono sostanza semplicemente dall’incontro delle persone felici di raccontarsi e le mie emozioni. Perché tutto ciò che vivo e sento diventa narrazione. Una performance live di mimetismo con la tecnica del body painting, nella giornata di sabato 12 settembre, vorrà interpretare la fusione tra uomo e natura, e l’oro farà da elemento di congiunzione esaltando la preziosità di questo legame. JeEvent Studio presenta questo progetto in collaborazione con la campionessa mondiale di Body Painting 2018 Marzia Bedeschi e il maestro Guarato al violino.La performance live si concluderà con un ballo sulle note vivaci del violino dedicando l’attimo al rapporto “dare e avere” tra Madre Natura e l’uomo.Sullo sfondo i meravigliosi alberi dorati di Paolo Ceola, tronchi che la natura ha straziato durante la tempesta del Vaia e che l’artista ha recuperato e impreziosito dandogli un significato di forza e speranza. Gli alberi sono stati presentati la prima volta alla mostra “Il senso di Vaia” al Museo delle Carceri di Asiago e saranno in esposizione a Venezia alla Mostra del Cinema 2020.” Da segnalare inoltre che il Festival Città Impresa si terrà quest’anno in concomitanza con VOICE e VIOFF, due eventi complementari con la mission di Città impresa che porta a Vicenza ogni anno il meglio del dibattito culturale sul futuro del mondo delle imprese. Una occasione dunque per fare sinergia con il mondo dell’industria orafa e delle manifestazioni fieristiche, motori della vita economica della città, e degli eventi culturali e turistici che VIOFF valorizza. I grandi nomi del dibattito economico, sociale e culturale che il Città Impresa porterà a Vicenza, troveranno così in quei giorni una città che si farà scoprire in tutta la sua bellezza e vitalità. Nel weekend di VIOFF si svolgeranno in piazza dei Signori due eventi concerto di Vicenza in Festival che saranno presentati prossimamente. Sabato 12 settembre, sempre in piazza dei Signori, avrà luogo Miss Provincia, promossa da TvA Vicenza e Il Giornale di Vicenza, che, dopo le suggestive precedenti edizioni in Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, troverà piena ospitalità in una delle piazze più belle d’Italia. Nello stesso luogo, lunedì 14 settembre, andrà in scena Viva Verdi, rassegna promossa sempre dall’emittente televisiva TvA Vicenza, in una logica di piena collaborazione con il tessuto socio-economico e istituzionale della città, per la piena valorizzazione delle sue eccellenze artistiche e culturali. In tale contesto, troverà spazio anche la riproposizione di un raffinato spettacolo del Ciclo di Spettacoli Classici del Teatro Olimpico, diretti dal regista Giancarlo Marinelli. Non mancherà il pieno coinvolgimento delle vetrine del centro storico e degli esercizi pubblici con una ricca offerta enogastronomica e di allestimento per tutti i gusti e tutte le età. IEG e Vicenzaoro assieme a Federalberghi Confcommercio e il consorzio Vicenzaè, nel contesto di VOICE e VIOFF, inoltre, lanciano un progetto dedicato al mondo hospitality per tracciare e organizzare l’offerta e i servizi sul territorio. Alle strutture coinvolte sarà chiesto uno sforzo per garantire durante le manifestazioni di Vicenzaoro uno standard di servizi adeguati al cliente. Un’ulteriore azione di sistema, che valorizza le eccellenze del territorio mettendole al servizio di clienti e visitatori della città dell’oro. Infine, con l’obiettivo di dare un supporto concreto e di valore al settore, la Fondazione Studi Universitari di Vicenza sarà Competence Partner di VOICE e porterà nelle tre giornate dedicate al settore orafo un ciclo di incontri con docenti dei Poli universitari di Vicenza degli Atenei di Padova, Verona e IUAV Venezia incentrati sulle tematiche di business più rilevanti per le aziende del settore orafo e gioielliero. Un’ulteriore azione di sistema che valorizza le eccellenze del territorio mettendole al servizio delle Aziende e del loro capitale umano per la ripresa e la crescita sociale ed economica. Tutte le iniziative di VIOFF A New Golden Way saranno realizzate nel pieno rispetto delle norme anti Covid19. Vi aspettiamo a Vicenza dall’11 al 14 settembre 2020 per A New Golden Way, la quinta edizione di VIOFF. Per rimanere aggiornati su tutte le attività di VIOFF, seguiteci su www.vioff.it e sulle pagine social Facebook e Instagram. Gli hashtag di riferimento sono #VIOFF e #VIOFFANewGoldenWay. Per maggiori informazioni sulla manifestazione: www.vicenzaoro.com/it/voice.