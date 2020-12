Torna l’Artica, la ciclostorica più importante del Nord Italia, nel cuore del Vicentino

Aperte le iscrizioni alla manifestazione che si svolgerà dal 29 al 31 gennaio 2021 da Lonigo fino al cuore dei Colli Berici. Non solo bici d’epoca ma anche valorizzazione delle eccellenze del territorio, tra paesaggi suggestivi e sapori della tradizione

Lonigo, 1 dicembre 2020 – L’Artica, la cicloturistica riservata agli appassionati di bici d’epoca che parte da Lonigo (VI) e si snoda sulle strade e sui sentieri dei Colli Berici, è pronta a ritornare.

Sono aperte le iscrizioni alla nona edizione della suggestiva manifestazione, in programma dal 29 al 31 gennaio 2021.

L’Artica è amore per le due ruote, un sentimento afferrato dal manubrio e alimentato pedalata dopo pedalata, con entusiasmo e fatica, ma è anche promozione delle eccellenze paesaggistiche, un’esperienza multisensoriale che si caratterizza per una peculiarità: si svolge nel pieno della stagione invernale. Ideata da Francesco Noro e Francesco Brojanigo con la volontà di celebrare le autentiche radici del ciclismo, l’evento si è poi evoluto trovando nella valorizzazione del territorio e del comparto enogastronomico locale la sua vera identità. Non si tratta di una competizione, ma di una pedalata con biciclette in acciaio in cui è impossibile non restare ammaliati dai colori dei paesaggi e dai profumi e sapori tradizionali che, nei ristori ad hoc, si susseguono lungo il percorso.

“Dopo quasi due lustri, L’Artica è divenuta ormai un appuntamento tra i più attesi del settore, catturando l’attenzione di tanti appassionati dall’Italia e dall’Europa – fa sapere Nicolò Muraro di Meneghini&Associati, da quest’anno co-organizzatore della manifestazione cicloturistica, assieme all’a.s.d. leonicena Lone Eagle –. Per noi, che crediamo molto nella valorizzazione del nostro territorio, delle bellezze artistiche e del paesaggio circostante, della bontà e genuinità della nostra cucina, è un fatto che ci riempie d’orgoglio”.

L’Artica 2021 rientra nel prestigioso circuito del Ciclo Club Eroica e si svolge in una tre giorni per lasciare ampio spazio anche ad eventi satellite, quali mostre d’arte, esposizioni di biciclette, presentazione di libri, workshop, spettacoli ed aperitivi culturali, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.

Grazie al patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza, dell’Amministrazione comunale di Lonigo, che ospita l’evento, e alle amministrazioni comunali di Alonte, Val Liona e Sarego, alla collaborazione con molteplici associazioni e al sostegno d’importanti aziende, l’appuntamento annuale ha avuto la possibilità di svilupparsi e crescere, fino ad essere recensito dalla stampa locale e di settore che gli ha riconosciuto il titolo di “più importante ciclostorica del Nord Italia”.