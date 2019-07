Torna la pioggia nel Vicentino. Bomba d’acqua a Thiene. Grandine ad Asiago

Piove o ha piovuto nel pomeriggio a Vicenza, Creazzo, Cresole, Caldogno, Torri di Quartesolo ma anche a Sandrigo, Fara, Nove, Bassano. A Quinto Vicentino segnalati molti fulmini in cielo. Tempesta a Chiuppano e bomba d’acqua a Thiene poco dopo le 17: segnalati vari allagamenti, in particolare in zona Cappuccini, con traffico in tilt per circa un quarto d’ora. Piove anche in val Chiampo, ma con poca intensità. Segnalata grandine in alcune zone di Asiago e dell’Altopiano.