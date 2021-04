Torna il pic-nic del 1° Maggio sui campi e prati degli agriturismi di Coldiretti

Fine settimana all’aria aperta per i vicentini, che per la Festa del Lavoro potranno organizzare anche i pic-nic sui prati degli agriturismi di Coldiretti.

Torna, dopo lo stop di un anno per l’emergenza Covid, la possibilità di trascorrere del tempo a contatto con la natura, grazie alle aziende agrituristiche di Terranostra ed ai mercati di Campagna Amica, che promuovono il cestino a kmzero.

Spuntini, merende contadine tutto l’occorrente per scegliere il menù più adatto da gustare in famiglia ed in modo rispettoso per l’ambiente.

L’appuntamento per chi vuole organizzare la propria agriscampagnata con pranzi al sacco per il weekend del 1 Maggio è in 12 agriturismi della provincia di Vicenza.

Gli agriturismi aderenti all’iniziativa sono: Agriturismo Da Sagraro, Via Olivari n. 1 a Barbarano Mossano, che proporrà cestini sulla terrazza con vista sui Berici o tra gli olivi sabato e domenica;

Agriturismo Le Poscole Al Canton, Via Canton n. 17 a Castelgomberto, che proporrà pic-nic sul prato con agribag in due versioni: antipasto con salumi giardiniera e asparagi in agrodolce e piatto unico: uova ed asparagi sabato a pranzo;

Agriturismo Al Casale, Via Madonna n. 151 a Lonigo, che proporrà pic-nic con agribag sabato e domenica a pranzo;

Bio-agriturismo Monterosso, Via Monterosso a Brendola, che proporrà pic-nic tra i vigneti e i prati con cestini composti da insaccati, pane, giardiniera, uova, succo di mela e vino bio sabato e domenica a pranzo;

Agriturismo La Meridiana, Via Ca’ Bosco n. 29 a Marano Vicentino, che proporrà dei cestini per pic-nic sul prato sabato e domenica a pranzo;

Agriturismo Baita Calvarina, Via Gallo n. 18 (località Calvarina) a Chiampo, che proporrà pic nic sul prato e nel bosco vicino all’agriturismo sabato e domenica a pranzo;

Agriturismo Vignaioli Contrà Soarda, Strada Soarda n. 26 (San Michele) a Bassano del Grappa, con pic-nic all’aria aperta sabato e domenica a pranzo;

Agriturismo Al Vecio Caselo, Via Peralto n. 1 ad Arsiero, che propone pic-nic sul prato e nel bosco vicino all’agriturismo sabato e domenica a pranzo;

Agriturismo El Gran, Via Roma n. 62 a Villaverla, che propone Aperigrill, aperitivo con cicchetti e grigliata (su prenotazione) sabato e domenica a pranzo e cena;

Agriturismo Agrifoletto, Via Campanella n. 8 a Montegaldella, che propone pic-nic con la coperta sul prato e giochi sull’aia e sul campetto da calcetto e pallavolo, sabato e domenica a pranzo e cena;

Adriturismo, Via San Valentino n. 21 a Pozzoleone, che propone cestini da pic-nic con la coperta sul prato ed incontri ravvicinati con i cavalli sabato e domenica;

Agriturismo Il Grande Portico, Via San Cristoforo n. 46 a Costabissara, che propone cestini da pic-nic sabato e domenica a pranzo.

Sabato 1 maggio, al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, contra’ Cordenons n. 4, verranno proposti i cesti per il pic-nic ideale. Ci sarà un’esposizione di prodotti tipici per i pic-nic e per il veggie-nic: prodotti vegetariani per i pic-nic all’aperto ed al chiuso.

Il programma completo è disponibile sul sito www.campagnamica.it. Con gli agricoltori e gli allevatori della Coldiretti sarà possibile scegliere il giusto abbinamento con l’ampia gamma di formaggi, insaccati e scoprire i segreti della grigliata, valorizzando i tagli meno conosciuti, che salvano tasche e palato ed apprendere come cucinare pratici piatti da consumarsi sul posto. Con l’occasione sarà diffusa l’indagine Coldiretti “Il primo Maggio degli italiani nel tempo del Covid”.